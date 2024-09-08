Отравление школьников в Мангистау: неизвестные распространяют фейки о режиме ЧС

Аким Мунайлинского района Мангистауской области, где накануне произошло массовое отравление детей в школьной столовой, обратился к жителям региона с просьбой не распространять фейки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

"Со вчерашнего дня родители детей из общеобразовательной школы №8 села Бесшокы Мунайлинского района обращаются в медицинские организации с симптомами отравления. В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь детям в диспансере "Бесшокы" и в областной инфекционной больнице. Одна из хороших новостей заключается в том, что количество детей уменьшилось, и ситуация стабилизировалась. Самое главное сейчас – благополучие детей, их скорейшее выздоровление и поддержка наших родителей", — сказал Ержан Кумискалиев.

По его словам, в чатах и социальных сетях некоторые пользователи распространяют фейки.

Аким подчеркнул, что в организациях здравоохранения есть все необходимые медицинские препараты. Специалисты организованы на высоком уровне, а медики работают 24 часа в сутки.

"Прошу не распространять негативную и неправдивую информацию. Родителям сейчас нелегко, надо перестать наносить им лишние удары. Напоминаю, что предусмотрена соответствующая уголовная и административная ответственность за распространение такого рода информации", - попросил Ержан Кумискалиев.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы ученики младших классов первой смены массово отравились в столовой.

Как сообщает Lada.kz, к этому часу число пострадавших выросло до 300. В настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребёнка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.

По факту массового отравления начато досудебное расследование. Чем конкретно отравились дети, покажет экспертиза через три-пять дней. Инцидент также прокомментировала министр здравоохранения.