Смертельное отравление семьи в России: стали известны новые подробности

После отравления семьи в Красноярском крае в пробах специалисты обнаружили следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

"По результатам исследований, проведенных в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно – дихлофос", – сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что помещение дома накануне трагедии обрабатывалось аэрозольным препаратом от насекомых. К проведению исследования для установления точной причины отравления были подключены специалисты федерального экспертного учреждения из Москвы.

Напомним, семью с четырьмя детьми 6, 11, 12 и 13 лет из села Красная Сопка в субботу госпитализировали с отравлением. Все дети скончались. Ранее сообщалось, что их смерть наступила от "токсического действия неустановленного вещества". Взрослые пришли в сознание.

В настоящее время проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице. Также будут допрошены медики Красносопкинской больницы, куда изначально поступили пострадавшие.