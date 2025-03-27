В женской колонии поселка Жаугашты Алматинской области разразился тревожный инцидент. По данным управления здравоохранения региона, трое детей осужденных женщин были госпитализированы с признаками энтеровирусной инфекции. Однако сообщения о массовом заболевании 14 детей не подтвердились, передаёт BaigeNews.kz.

26 марта специализированный прокурор, представители здравоохранения и ДУИС области провели проверку учреждения №10, где находятся женщины-осужденные с детьми. Было установлено, что с 22 по 23 марта трое малышей были доставлены в инфекционное отделение ЦРБ Илийского района с диагнозом "Энтеровирусная инфекция, дегидратация 0-1 степени". Их состояние оценивается как средней тяжести с положительной динамикой.

Ранее адвокат Айман Умарова сообщила, что дети находятся в критическом состоянии, а их матерям не разрешают быть рядом. Она назвала это нарушением прав осужденных и их малышей. В ответ на эти заявления ведомства заверили, что двое детей остаются в больнице с матерями, а один – с медицинской сестрой, так как его мать сама проходит лечение.

На данный момент все дети, находящиеся в Доме ребенка колонии, прошли медицинское обследование. Симптомов энтеровирусной инфекции у них не выявлено, и за их здоровьем ведется строгий контроль.