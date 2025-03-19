Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев проверил состояние здоровья детей, поступивших в районную больницу. Он также встретился с родителями пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.

Далее глава региона провел экстренное совещание.

Акиму Меркенского района Ерболу Жиенкулову поручено своевременно информировать, оказывать всестороннюю поддержку детям и их родителям.

Руководителю департамента санитарно-эпидемиологического контроля Байдильде Шыналиеву и исполняющему обязанности руководителя управления здравоохранения Ерику Мусабаеву поручено строго следить за состоянием пациентов, не допустить прогрессирования заболевания.

Перед руководством управления образования в лице исполняющей

обязанности руководителя ведомства Ляззат Кызылкуловой поставлена задача по проведению разъяснительной работы среди родителей.

Аким области подчеркнул, что ситуация будет на его личном личном контроле и предупредил о привлечении к ответственности виновных лиц.

17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников частного ясли-сада "Нурай".

В соответствии с поручением акима области Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая изучает причины произошедшего, посещает дома детей, чтобы узнать их состояние и поговорить с родителями.

В настоящее время 14 детей и 1 взрослый находятся в больнице, 9 детей получают лечение на дому. Среди госпитализированных 10 воспитанников ясли-сада, трехмесячный ребенок, 3 учеников школ.

1 ребенка доставили в областной центр для всестороннего обследования и дальнейшего лечения.

Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района начата проверка, взяты все пробы, специалисты ждут заключения экспертизы.

Службой санитарно-эпидемиологического контроля принято постановление о временном прекращении работы ясли-сада.

Накануне сообщалось, что число больных увеличилось.

Отмечается, что случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации. Имеется достаточный запас лекарств.