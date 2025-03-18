В Жамбылской области произошла вспышка кишечной инфекции среди детей. В районную больницу за четыре дня поступили 13 человек, один в реанимации в тяжёлом состоянии. Все началось с воспитанников детсада, они вдруг почувствовали слабость и тошноту. А сейчас в числе больных уже трое школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Тревогу о возможном массовом отравлении забили медики Меркенской районной больницы. Туда с прошлой пятницы одного за другим привезли десятерых детей с лихорадкой. У малышей 4-5 лет наблюдались высокая температура, тошнота, рвота и жидкий стул. Ещё четыре малыша находятся под наблюдением и лечатся в домашних условиях.

Все выходные специалисты специально созданной рабочей группы обходили дома, где есть дошкольники. В итоге выявили ещё троих ребят, уже 8-9 лет, с аналогичными симптомами. Их госпитализировали.

Детский сад пока закрыт. По информации чиновников, в помещениях проводится дезинфекция.

Известно, что питание дошкольникам готовили здесь же. Однако связано ли ЧП с пищевым отравлением, пока неизвестно. Точную причину массовой госпитализации детей специалисты смогут назвать только через несколько дней, когда будут готовы анализы.

"На двое суток работа садика приостановлена. Проводится проверка. Взяты все пробы и анализы. Также ведётся подворовой обход. Сейчас мы держим связь со всеми родителями детского сада. Ситуация под контролем", - заверил замакима Меркенского района Мейрхан Омирбеков.

По факту случившегося полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". После проверки будет решаться судьба самого детского сада и его коллектива.