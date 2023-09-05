Отравился мухоморами и умер: трагедия в Костанайской области
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
146Фото: pxhere.com
46-летний мужчина насмерть отравился мухоморами в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
ЧП произошло 4 сентября в селе Аулиекольского района.
Как сообщила пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ксения Жилкибаева, вызов поступил в 23:56. Медики прибыли в 23:59.
"Смерть наступила до прибытия бригады. Предположительная причина - отравление мухоморами. Со слов супруги, употреблял мухоморы. С утра были галлюцинации", - сообщила Жилкибаева.
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