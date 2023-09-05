Отравился мухоморами и умер: трагедия в Костанайской области

46-летний мужчина насмерть отравился мухоморами в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

ЧП произошло 4 сентября в селе Аулиекольского района.

Как сообщила пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ксения Жилкибаева, вызов поступил в 23:56. Медики прибыли в 23:59.