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Отравился мухоморами и умер: трагедия в Костанайской области

Сегодня, 15:47
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: pxhere.com

46-летний мужчина насмерть отравился мухоморами в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

ЧП произошло 4 сентября в селе Аулиекольского района. 

Как сообщила пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ксения Жилкибаева, вызов поступил в 23:56. Медики прибыли в 23:59. 

"Смерть наступила до прибытия бригады. Предположительная причина - отравление мухоморами. Со слов супруги, употреблял мухоморы. С утра были галлюцинации", - сообщила Жилкибаева.

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