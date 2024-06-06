Отпуск в Казахстане: как людям добраться на популярные зоны отдыха

Председатель комитета индустрии туризма Минтуризма и спорта Нуртас Карипбаев в СЦК рассказал, как казахстанцы смогут добраться на популярные зоны отдыха, передаёт BaigeNews.

Нуртас Карипбаев сообщил, что в преддверии летнего сезона прорабатывается вопрос увеличения частоты и количества сезонных рейсов в курортные зоны Казахстана - Алаколь, Балхаш, Мангистау.

"Пример прошедшего года показывает, что их количество не покрывало поток всех желающих отдохнуть на озеро Алаколь. По информации КГА в 2024 году по итогам конкурсов планируется осуществлять 22 субсидируемого авиарейса (авиакомпаниями SCAT, "Южное небо", Qazaq Air и "Жетісу" - Прим.ред.), в том числе по направлениям "Урджар – Алматы – Урджар", "Алматы – Ушарал – Алматы". По направлениям "Урджар-Астана-Урджар", "Астана-Ушарал- Астана" конкурс не состоялся и повторного конкурса не будет", - заявил спикер.

Также, по его словам, планируются коммерческие авиарейсы по направлениям "Астана – Урджар – Астана", "Алматы – Урджар – Алматы", "Алматы-Балхаш-Алматы" и "Астана-Балхаш-Астана".