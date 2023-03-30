Отпечатки пальцев предлагают внести в документы казахстанцев

В документы казахстанцев предлагают включить отпечатки пальцев. Об этом сказано в Правилах оформления паспортов, удостоверений личности граждан РК, вида на жительство иностранца в Казахстане. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Проект приказа подготовило МВД.

В нём говорится о том, что документы, удостоверяющие личность, выдаваемые уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, являются собственностью государства и содержат следующие данные:

фамилию, имя, отчество (при его наличии) дату и место рождения; пол; национальную принадлежность - по желанию владельца в документах, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 3), 4) пункта 2 настоящих Правил; гражданство; фотографию; наименование органа, выдавшего документ; дату выдачи, номер документа, срок действия; подпись владельца документов; индивидуальный идентификационный номер; отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего шестнадцатилетнего возраста и более, а также в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 13 апреля.