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pixabay.com Сегодня, 18:52
180
Сегодня, 18:52
180
Фото: pixabay.com

Отпечатки пальцев предлагают внести в документы казахстанцев

В документы казахстанцев предлагают включить отпечатки пальцев. Об этом сказано в Правилах оформления паспортов, удостоверений личности граждан РК, вида на жительство иностранца в Казахстане. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Проект приказа подготовило МВД.

В нём говорится о том, что документы, удостоверяющие личность, выдаваемые уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, являются собственностью государства и содержат следующие данные:

  1. фамилию, имя, отчество (при его наличии)
  2. дату и место рождения;
  3. пол;
  4. национальную принадлежность - по желанию владельца в документах, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 3), 4) пункта 2 настоящих Правил;
  5. гражданство;
  6. фотографию;
  7. наименование органа, выдавшего документ;
  8. дату выдачи, номер документа, срок действия;
  9. подпись владельца документов;
  10. индивидуальный идентификационный номер;
  11. отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего шестнадцатилетнего возраста и более, а также в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 13 апреля.

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Сегодня, 18:52
180
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