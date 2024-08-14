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Отпечатки пальцев начнут снимать у въезжающих в Турцию иностранцев

14 Августа, 14:30
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM 14 Августа, 14:30
14 Августа, 14:30
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

При въезде в Турцию у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев по примеру США и Великобритании, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. О подготовке соответствующего проекта сообщил глава турецкого МВД Али Ерликай. По его словам, мера станет частью стратегии по борьбе с нелегалами и контрабандой иммигрантов.

Кроме того, у получивших временное убежище граждан других стран будут чипировать удостоверения личности. По словам министра, особенно это касается сирийцев, сообщает газета Sabah. В Турции зарегистрировано 4, 4 млн иностранцев, более 3 млн из них – граждане Сирии.

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