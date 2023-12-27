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Пожилая карагандинка скончалась от страшных травм после ДТП на пешеходе

Сегодня, 14:40
АВТОР
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pricom.kz Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: pricom.kz

Водитель легковушки сбил 71-летнюю пенсионерку в Караганде. От сильных травм женщина скончалась на месте ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"27 декабря 2023 примерно в 7:25 часов на автодороге "Кызылорда-Павлодар" на 943 км возле ЦОФ Сабурханская 37-летний водитель автомашины "Ауди" на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП 71-летняя пешеход скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Видео с места ДТП сняли очевидцы, проезжающие мимо.

 
 
 
 
 
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Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

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