Пожилая карагандинка скончалась от страшных травм после ДТП на пешеходе
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
184Фото: pricom.kz
Водитель легковушки сбил 71-летнюю пенсионерку в Караганде. От сильных травм женщина скончалась на месте ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
"27 декабря 2023 примерно в 7:25 часов на автодороге "Кызылорда-Павлодар" на 943 км возле ЦОФ Сабурханская 37-летний водитель автомашины "Ауди" на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП 71-летняя пешеход скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Видео с места ДТП сняли очевидцы, проезжающие мимо.
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