Пожилая карагандинка скончалась от страшных травм после ДТП на пешеходе

Водитель легковушки сбил 71-летнюю пенсионерку в Караганде. От сильных травм женщина скончалась на месте ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

"27 декабря 2023 примерно в 7:25 часов на автодороге "Кызылорда-Павлодар" на 943 км возле ЦОФ Сабурханская 37-летний водитель автомашины "Ауди" на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 71-летняя пешеход скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Видео с места ДТП сняли очевидцы, проезжающие мимо.