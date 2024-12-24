Отопление возобновили в центре Алматы после аварии
Управляющим компаниям ранее отключенных от тепла домов необходимо проверить внутридомовые сети.
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Стало известно, что аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"Поэтапное подключение теплоснабжения к жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключённых от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры.
После запуска системы теплоснабжения управляющей компании – КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети", - проинформировали в АлТС.
В компании добавили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.) рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.
Напомним, ранее сообщалось, что центр Алматы остался без теплоснабжения.
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