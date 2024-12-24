Стало известно, что аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поэтапное подключение теплоснабжения к жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключённых от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры.

После запуска системы теплоснабжения управляющей компании – КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети", - проинформировали в АлТС.