Отопление восстановили в Кокшетау после аварии
На месте аварии работали спасатели СПЧ-2.
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В Кокшетау из-за повреждения силового кабеля тепловой насосной станции без отопления остались 450 абонентов, передаёт BaigeNews.kz.
На место аварии оперативно прибыли спасатели СПЧ-2. Для временного восстановления работы станции они подключили её к многоцелевому пожарно-спасательному автомобилю, способному подавать электричество необходимой мощности.
По информации ДЧС Акмолинской области, теплоснабжение было восстановлено в штатном режиме. Работы на объекте продолжатся до полного устранения последствий аварии. В департаменте отметили, что такие действия спасатели отрабатывали на недавно прошедших учениях "Қыс-2024", что позволило быстро и эффективно справиться с ситуацией.
Напомним, ранее сообщаллось, что монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление.
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