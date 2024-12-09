В Кокшетау из-за повреждения силового кабеля тепловой насосной станции без отопления остались 450 абонентов, передаёт BaigeNews.kz.

На место аварии оперативно прибыли спасатели СПЧ-2. Для временного восстановления работы станции они подключили её к многоцелевому пожарно-спасательному автомобилю, способному подавать электричество необходимой мощности.

По информации ДЧС Акмолинской области, теплоснабжение было восстановлено в штатном режиме. Работы на объекте продолжатся до полного устранения последствий аварии. В департаменте отметили, что такие действия спасатели отрабатывали на недавно прошедших учениях "Қыс-2024", что позволило быстро и эффективно справиться с ситуацией.

Напомним, ранее сообщаллось, что монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление.