Отопление восстановили в Караганде после инцидента с грузовиком
Работы после ДТП велись всю ночь.
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
71Фото: Телеканал "Югра"
Власти в Караганде сообщили о возобновлении подачи тепла в одном из частных массивов города, передаёт BaigeNews.kz.
26 ноября грузовик снёс тепловой портал в Караганде, это случилось на улице Шакирова. Сообщается, что водитель перевозившей троллейбус автомашины не рассчитал габариты. Из-за этого была "частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома".
"Работы по восстановлению проводились всю ночь и завершены. В 06:00 тепло подано в дома", - проинформировали в акимате Казыбекбийского района города.
Специалисты проводят подомовой обход по проверке подачи отопления.
Напомним, ранее Олжас Бектенов поручил акимам регионов держать на контроле отопительный сезон.
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