Отопление восстановили в Караганде после инцидента с грузовиком

Власти в Караганде сообщили о возобновлении подачи тепла в одном из частных массивов города, передаёт BaigeNews.kz.

26 ноября грузовик снёс тепловой портал в Караганде, это случилось на улице Шакирова. Сообщается, что водитель перевозившей троллейбус автомашины не рассчитал габариты. Из-за этого была "частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома".

"Работы по восстановлению проводились всю ночь и завершены. В 06:00 тепло подано в дома", - проинформировали в акимате Казыбекбийского района города.

Специалисты проводят подомовой обход по проверке подачи отопления.

Напомним, ранее Олжас Бектенов поручил акимам регионов держать на контроле отопительный сезон.