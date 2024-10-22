Отопление и горячую воду временно отключат на левобережье Астаны
Вчера, 23:37
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Вчера, 23:37Вчера, 23:37
158Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Жители нескольких улиц на левобережье Астаны останутся без отополения и горячего водоснабжения на один день, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования, 23 октября в период с 8:00 до 20:00 будут отключены отопление и горячая вода по следующим адресам:
- Мангилик ел 13, 14, 16, 16/1, 17, 17A, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22, 24, 26, 26A, 265;
- Сыганак 66, 66А, 70;
- Керей-Жанибек хандар 15;
- Бокейхана 2, 4/1, 6, 8, 10, 10/1, 12.
Временные неудобства связаны с работами по врезке в трубопровод.
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