Отопление и горячую воду временно отключат на левобережье Астаны

Жители нескольких улиц на левобережье Астаны останутся без отополения и горячего водоснабжения на один день, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования, 23 октября в период с 8:00 до 20:00 будут отключены отопление и горячая вода по следующим адресам:

- Мангилик ел 13, 14, 16, 16/1, 17, 17A, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22, 24, 26, 26A, 265;

- Сыганак 66, 66А, 70;

- Керей-Жанибек хандар 15;

- Бокейхана 2, 4/1, 6, 8, 10, 10/1, 12.

Временные неудобства связаны с работами по врезке в трубопровод.