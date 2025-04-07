В Шымкенте завершили отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с распоряжением акима города Шымкент в связи с наступлением весеннего сезона и потеплением погоды сообщаем, что 7 апреля отопительный сезон официально завершится", - говорится в сообщении акимата.

По обращениям населения будет продолжена соответствующая работа по повышению качества оказываемых услуг.

В случае необходимости проведения ремонтных или профилактических работ в наружных системах отопления горожанам рекомендуют обратиться в управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент или в диспетчерскую службу ГКП "Энергоцентр-3".