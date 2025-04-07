  • 7 Апреля, 09:44
  • BAIGENEWS

Отопительный сезон завершился в Шымкенте

На юге страны солнечно и тепло.

Сегодня, 09:36
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:36
Сегодня, 09:36
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Фото: pixabay.com

В Шымкенте завершили отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с распоряжением акима города Шымкент в связи с наступлением весеннего сезона и потеплением погоды сообщаем, что 7 апреля отопительный сезон официально завершится", - говорится в сообщении акимата.

По обращениям населения будет продолжена соответствующая работа по повышению качества оказываемых услуг.

В случае необходимости проведения ремонтных или профилактических работ в наружных системах отопления горожанам рекомендуют обратиться в управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент или в диспетчерскую службу ГКП "Энергоцентр-3".

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