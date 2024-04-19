  • 19 Апреля, 15:23
  • BAIGENEWS

Отопительный сезон в Астане завершится 19 апреля

Сегодня, 14:45
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Фото: baigenews.kz Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: Фото: baigenews.kz

В столице отопительный сезон решено завершить с 19 апреля, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с установлением благоприятных погодных условий, акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля.

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