Отопительный сезон в Астане завершится 19 апреля
Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45Сегодня, 14:45
109Фото: Фото: baigenews.kz
В столице отопительный сезон решено завершить с 19 апреля, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В связи с установлением благоприятных погодных условий, акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля.