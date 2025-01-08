На оперативном совещании под председательством акима города Ерболата Досаева рассмотрен ход отопительного сезона 2024-2025 годов, передаёт BaigeNews.kz.

Руководители управлений энергетики и водоснабжения, развития коммунальной инфраструктуры, образования, а также главы ТОО "Алматинские тепловые сети", ТОО "АлматыТеплоКоммунЭнерго", ГКП "Алматы Су", АО "Алматинские электрические станции", АО "Алатау жарык компаниясы" и АлПФ АО "КазахГазАймак" доложили о ситуации на своих участках.

Отопительный сезон в Алматы стартовал в начале октября 2024 года и проходит в штатном режиме. К теплоснабжению подключены 8 863 многоквартирных жилых дома, 404 объекта образования и 128 объектов здравоохранения.

Поставка тепловой и электрической энергии осуществляется стабильно. Температурный режим на теплоисточниках и тепловых сетях строго соблюдается в соответствии с утвержденным графиком.

По данным ТОО "Алматы ТеплоКоммунЭнерго" в городе насчитывается 85 котельных, все функционируют без технологических нарушений. В целом в городе протяженность тепловых сетей составляет 1 385,3 км. С начала отопительного сезона нарушений и массовых аварийных ситуаций не зафиксировано. Для бесперебойного обеспечения теплоснабжением в 2024 году в городе проведены работы по реконструкции 23 объектов тепловых сетей общей протяженностью 20 км.

Также в ходе ремонтной кампании на объектах АО "Алматинские электрические станции" - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Каскад ГЭС, Западный тепловой комплекс - завершены работы по ремонту 56 единиц основного энергетического оборудования. В порядок были приведены котлы, турбоагрегаты, гидроагрегаты.

На энергоисточниках АО "АлЭС" (ТЭЦ-1,2, ЗТК) запас мазута составляет 140% (25,6 из 18,3 тыс. тонн), запас угля - 179% (302,8 из 168,6 тыс. тонн).

Для предотвращения внештатных ситуаций в городе работают 104 аварийные бригады, включающие около 400 специалистов и более 100 единиц специальной техники. Коммунальные службы ТОО "АТКЭ", "АлТС", АО "АлЭС", "АЖК" и ГКП "Алматы Су" функционируют в режиме повышенной готовности.