Отопительный сезон стартовал в нескольких регионах Казахстана
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Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астана, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.
"Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, продолжая параллельную работу с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
В рамках утвержденного графика ремонтов на 2024 год, запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах.
В настоящее время ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 22 котлах и 16 турбинах, а ремонт 5 энергоблоков, 32 котлов и 28 турбин уже завершен.
Все электростанции готовы к началу отопительного сезона, обеспеченные основным оборудованием, включая котлы и турбины. На электрических сетях РЭКов (распределительных электросетевых компаний) в 2024 году намечено отремонтировать 20,8 тыс. км линий электропередачи, 422 подстанции и 4054 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Уже завершен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанций и 4046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
К слову, в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана.
По словам ведомства, запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
"Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК проводятся регулярные селекторные совещания с участием энергопроизводящих и энергопередающих организаций, Министерства промышленности и строительства РК, местных исполнительных органов и АО "НК "Казахстан Темир Жолы". 11 сентября 2024 года было проведено очередное совещание, по итогам которого были даны поручения по своевременному завершению ремонтных работ, соблюдению нормативного запаса топлива и усилению контроля за эксплуатацией энергетического оборудования.
Кроме того, ход подготовки к предстоящему отопительному сезону обсуждался на заседании Правительства 20 августа 2024 года. По всем проблемным вопросам приняты соответствующие решения", - заключили в Минэнерго.
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