Запасы топлива на угольных тупиках составляют порядка 442,4 тысяч тонн угля, передаёт BaigeNews.kz.

Отопительный сезон проходит стабильно и подходит к успешному завершению.

Как сообщает Министерство промышленности и строительства, поставка угля коммунально-бытовому сектору и населению проходит в плановом режиме.

"На 12 марта 2025 года поставлено порядка 7,84 млн тонн угля. Годовой план выполнен на 99,7 %. Запасы топлива на угольных тупиках страны составляют порядка 442,4 тысяч тонн угля различных марок", - говорится в сообщении.

При Министерстве промышленности и строительства РК совместно с местными исполнительными органами, КТЖ и угледобывающими предприятиями на ежедневной основе проводятся заседания штаба по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора.

Проводится мониторинг по обеспечению погрузки угля в регионы, наличию запасов угля на железнодорожных тупиках и складах, количеству отгруженных и ожидаемых вагонов в пути, решению имеющихся проблемных вопросов по добыче и перевозке угля потребителям.

В ведомстве уверяют, что осуществляется мониторинг цен на уголь в регионах. Стоимость угля сохранилась на уровне прошлого отопительного сезона.