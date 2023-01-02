"Относятся к нам, как ко вторым-третьим сортам": Жалгас Жумагулов раскрыл шокирующую правду о UFC

Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-8) рассказал о неоднозначном судействе в его последних боях в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я был уверен, что выиграл бой у Джонсона. И также я был уверен, что выиграл бой у Молины. Вы сами видели, что не только у меня такие проблемы с судейством: сейчас, в последнее время, многих бойцов засуживали. В принципе, все это всё видели. Я не знаю, почему так ко мне относятся. Возможно, потому что я — азиат: относятся к нам, как ко вторым-третьим сортам. Возможно, из-за этого, я не знаю, это мое мнение", — сказал Жумагулов.

Напомним, два последних боя в UFC Жалгас Жумагулов проиграл раздельным решением судей: он уступил американцам Джеффу Молине (11-2) и Чарльзу Джонсону (12-3).