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Отношение подростков к "Вечному огню" возмутило жителя Актау

Сегодня, 21:42
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кадры видео Сегодня, 21:42
Сегодня, 21:42
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Фото: кадры видео

В Актау подростки, находясь на территории монумента, жгли палки от пламени. Жители Актау посчитали отношение школьников к сооружению, олицетворяющему собой память народа о павших героях, неподобающим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В объектив камеры попали трое подростков. Они забрались на звезду, из которой исходит пламя, и жгли палки.

Со слов автора кадров, инцидент произошел вчера, 26 октября.

"Осквернение памятника ВОВ", —  считает автор видео.


Стоит отметить, что Вечный огонь в Актау не раз подвергался неподобающему отношению со стороны людей. Так, в 2016 году полиция задержала двоих мужчин, которые плевали в огонь. Обоих оштрафовали.

В этом же году неизвестный баллончиком оставил надпись на монументе.

В 2019 году у мемориала появилось музыкальное сопровождение, однако спустя короткое время вандал пытался разгромить звуковые колонки. Его личность установила полиция и привлекла к административной ответственности.

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