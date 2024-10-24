АФМ: онлайн-казино и маркетплейсы могут использоваться для финансирования терроризма

Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже. Мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную "антиотмывочную" систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Кроме того, участники заседания подчеркивают, что наблюдаемый рост онлайн-платформ создает значительные риски отмывания денег от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и коррупционных правонарушений.

"Проектная команда ФАТФ в сотрудничестве с представителями разных стран проводит исследования по разработке рекомендаций и поиска оптимальных решений проблем. Нынешнее заседание проходит под председательством нового президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо (Мексика)", ― говорится в сообщении.

В рамках рабочих встреч делегации также заслушивают отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ Омана и Аргентины на соответствие Стандартам ФАТФ.

"Напоминаем, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки. Помимо этого, агентство реализует активную политику по усилению международного присутствия Казахстана в глобальной сети ФАТФ, в том числе в сфере современных технологий", ― проинформировали в АФМ.

Так, в июне 2024 года АФМ вошел в Контактную группу ФАТФ по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать решения вопросов эффективной борьбы с использованием криптовалют в противоправных целях.

Агентство проводит постоянную работу по укреплению имиджа страны как ответственного участника глобального "антиотмывочного" сообщества.

Справочно: ФАТФ – межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам).