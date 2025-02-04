  • 4 Февраля, 04:02
  • BAIGENEWS

Отметить Наурыз в двух странах предлагают пассажирам поезда Jibek joly

Туристическая поездка состоится с 20 по 25 марта.

Сегодня, 02:50
АВТОР
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КТЖ Сегодня, 02:50
Сегодня, 02:50
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Фото: КТЖ

Очередной трансграничный тур на поезде Jibek joly запускается к Наурызу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.

"Туристы поезда Jibek joly смогут отметить праздник Наурыз в Казахстане и Узбекистане. Третья трансграничная поездка запланирована с 20 по 25 марта 2025 года. В этот раз в маршрут железнодорожного путешествия включён город Тараз", – указывается в сообщении.

Продолжительность международного тура по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Тараз – Алматы составит пять дней. Путешественники смогут погрузиться в атмосферу древних городов, прикоснуться к духовному наследию Шёлкового пути, открыть для себя достопримечательности двух стран. 

Также туристы могут познакомиться атмосферой восточного гостеприимства. Программа тура включает праздничные мероприятия в этноауле: концертную программу, национальные обряды и дегустацию традиционных блюд.

Для удобства туристов предусмотрено сопровождение профессионального гида, комфортные условия проживания в современных вагонах, питание и экскурсии. Турпакеты можно приобрести в туристических агентствах.

Первый тур поезд Jibek joly совершил с 16 по 20 ноября 2024 года по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы. В первое путешествие на данном поезде отправились 115 пассажиров.

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