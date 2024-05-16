Отменить утильсбор для сельхозтехники в Казахстане предлагает депутат

Сенатор Али Бектаев предложил правительству отменить утильсбор для сельхозтехники. По его словам, его наличие препьяствует фермерам обновлять парк необходимой техники, передает BaigeNews.kz.

Али Бектаев сообщил, что 76% сельхозтехники, используемой аграриями страны - изношены. При нормативе в 5 тракторов и 3 комбайна на тысячу гектаров, в настоящее время на полях не хватает 65 тысяч тракторов и 43 тысячи комбайнов. При этом ежегодный объем обновления техники составляет лишь 4,5%, при таких темпах только для восполнения дефицита тракторов и обновления парка комбайнов потребуется 14-15 лет.

"В стране действуют 10 заводов по производству различной сельскохозяйственной техники и 8 предприятий по производству самоходной техники. В 2023 году этими предприятиями выпущено 5,4 тыс. тракторов, 1 тыс. комбайнов, более 17 тыс. прицепов и подвесных механизмов. То есть они производят 80% годовой потребности аграрного сектора в тракторах и комбайнах и около 30% прицепной техники. К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44%. Основные запчасти импортируются. Именно поэтому цена конечной продукции так высока и недоступна для аграриев. Кроме того, большинство легких сельскохозяйственных устройств и оборудование для заготовки кормов, сеносборники и сеялки производятся за рубежом. Почему мы не можем производить эту простую технику, состоящую в основном из металла? Есть ли в Казахстане в целом государственная политика развития отечественного аграрного машиностроения?", - задался вопросами сенатор.

При этом он указал на высокую стоимость утилизационного сбора за покупку новой сельскохозяйственной техники. По его словам, это приводит к тому, что фермеры не могут купить новую технику и вынуждены использовать и постоянно ремонтировать устаревшие трактора и комбайны.