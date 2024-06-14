Отменено примирение по преступлениям в отношении детей

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной разъяснению основных положений закона о семейно-бытовом насилии, напомнила Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передаёт BaigeNews.

"Раньше 30% преступлений закрывались примирением. Кроме того, введена новая статья о действиях сексуального характера в отношении детей. За педофилию предусматривается только пожизненное лишение свободы. Предусмотрена административная ответственность за буллинг детей и высаживание ребенка из автобуса", - сказала спикер на площадке СЦК.