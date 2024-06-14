  • 14 Июня, 16:23
  • BAIGENEWS

Отменено примирение по преступлениям в отношении детей

Сегодня, 14:53
АВТОР
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news.myseldon.com Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: news.myseldon.com

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной разъяснению основных положений закона о семейно-бытовом насилии, напомнила Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передаёт BaigeNews.

"Раньше 30% преступлений закрывались примирением. Кроме того, введена новая статья о действиях сексуального характера в отношении детей. За педофилию предусматривается только пожизненное лишение свободы. Предусмотрена административная ответственность за буллинг детей и высаживание ребенка из автобуса", - сказала спикер на площадке СЦК.

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