Отмена заказов и списание денег: массовый сбой произошёл на Wildberries

На крупнейшем маркетплейсе произошел массовый сбой — пользователи из России жалуются на отмену заказов, прибывших в пункты выдачи, и списание денег за отмену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Представители Wildberries уже сообщили, что делают все возможное, чтобы устранить неполадки.

"В ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, после этого его можно будет забрать как обычно. Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее", — отметили в компании.

Владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук пока не прокомментировала произошедшее. В личном блоге 48-летняя бизнесвумен делится впечатлениями от своего выступления на PR-форуме.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем.