Почему декларирование доходов физлиц бессмысленно: мнение экспертов

На днях стало известно, что в Казахстане отменили последний этап всеобщего декларирования. Ожидалось, что в 2025 году об имеющихся активах и доходах отчитаются пенсионеры, домохозяйки, студенты и работники частных структур. Другими словами, физические лица. Теперь они освобождены от сдачи налоговой декларации. Эту идею предложил президент Касым-Жомарт Токаев, и правительство её поддержало. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с налоговыми консультантами о плюсах и минусах такого решения.

Всеобщее декларирование в Казахстане реализуется с 2021 года: на протяжении последних лет о доходах и имуществе отчитывались госслужащие, представители квазигоссектора, их супруги, а также предприниматели. Это делалось не только для прозрачности налоговых отчислений, но также в целях борьбы с коррупцией. Налоговый консультант Айнур Габбасова считает, что отмена четвёртого этапа всеобщего декларирования для физических лиц позволит многим скрыть свои незаконные доходы. К примеру, если вороватый чиновник с целью отмыть похищенные средства купил за наличные деньги дом и записал его на имя пожилых родителей, то у него получится увести имущество от налоговиков, потому что пенсионеров избавили от налоговой отчётности в предстоящем году.

"Граждане, занимающиеся бизнесом, и госслужащие подвержены всеобщему декларированию, а остальная часть как будто не при чём. Раз это всеобщее декларирование, оно должно касаться всех граждан Казахстана, как это делается в других странах. Либо же всеобщее декларирование нужно вовсе отменить. Потому что сейчас это на руку тем людям, которые хотят, возможно, скрыть свои активы, где-то недопоказать. Если у них там жёны или родственники, и у них нет ИП и они не занимаются предпринимательской деятельностью, то есть они являются просто физическими лицами, то соответственно они не будут сдавать всеобщее декларирование. Естественно, никто не узнает об их скрываемых доходах", – говорит Габбасова.

Эксперт по налогам Айдар Масатбаев полностью поддерживает отмену четвёртого этапа всеобщего декларирования. Кроме того, он создал петицию по отмене третьего и четвёртого этапов всеобщего декларирования ещё до решения правительства. По словам Масатбаева, в эпоху цифровизации, когда все банковские операции видны фискальным органам, сдача налоговой декларации для физических лиц и мелких предпринимателей – лишняя мера.

"С развитием цифровизации никому не нужны эти входные декларации. Налоговые органы и так могут видеть всё, что происходит. Честно говоря, по моему опыту, налоговые органы и без цифровизации знали про активы, и кому они принадлежат. За последнее время произошёл резкий рывок финтеха, который сделал банковские переводы настолько прозрачными, что они видны фискальным органам и по количеству, и по суммам. Министр финансов же сказал, что если за три месяца сумма мобильных переводов превысит 100 операций и сумму в 255 тысяч тенге, то это привлечёт внимание налоговиков. Согласитесь 255 тысяч – это небольшая сумма, но это показывает, насколько налоговые органы внимательно следят за банковскими движениями", – говорит Масатбаев.

Налоговый консультант считает беспочвенными опасения о том, что родственники коррупционеров помогут скрыть незаконное имущество от проверяющих органов. Система видит любое переоформление активов – если даже чиновник переписал машину на маму, то налоговики это найдут, говорит эксперт.

"Откровенно говоря, никто наворованное в Казахстане не оставляет. Все пытаются вывести зарубеж, потому что слишком высокий риск. Эти денежные потоки вместе с деньгами, которые выводят законопослушные предприниматели, добросовестно платящие налоги, перемешиваются и уходят за пределы страны. И тут налоговая бессильна. По моему мнению, наши налоговые органы очень плохо администрируют иностранные доходы. Риск того, что наворованное можно будет скрыть на территории Казахстана, минимален. Потому что даже при оформлении дарения имущества третьим лицам, нотариусы, участвующие в оформлении, должны сообщать об этом уполномоченному органу. Как говорится, всё уже украдено до нас, всё уже за рубежом. Надо искать, прежде всего, в Лондоне. И с недавних пор "второй Лондон" вырисовывается – это Дубай. Все деньги уходят туда", – говорит Айдар Масатбаев.

По словам эксперта по налогам, Казахстан пассивно участвует в международных инициативах и слабо взаимодействует с другими странами в сфере обмена сведениями по финансовым счетам.

"Казахстан присоединился к конвенции ОЭСР против вывода прибыли из-под налогообложения в 2018 году, но по факту она заработала у нас с 2021 года. Возникает вопрос: а что вы делали всё это время? По факту людям дали время, чтобы все свои иностранные счета почистили или как-то их скрыли", – сетует налоговый консультант.

На опасения о том, что недобросовестные "агашки" смогут через родных скрывать активы, ответил экономист Олжас Худайбергенов. По его словам, налоговые органы на самом деле следят за всеми независимо от того, сдают они декларации или нет. Просто с отменой четвёртого этапа всеобщего декларирования снизится уровень бюрократии, говорит эксперт.

"В итоге из 20 млн человек подпадают (под всеобщее декларирование – прим.ред.) около 12 млн. Но по 8 млн человек и так всё видно, по ним отчётность будет формироваться автоматически. (...) Нет смысла заставлять сдавать декларацию тех, у кого поступления лишь от зарплаты, кредитов и что-то перепадает от родственников и друзей", – объясняет Худайбергенов.

По его словам, вряд ли налоговиков интересуют рядовые граждане со своими небольшими зарплатами, фокус фискальных органов направлен на так называемых "рекордсменов", у которых доходы сильно отличаются от расходов. Изучению их финансовой истории и нужно уделять время и силы.

Согласно данным Комитета государственных доходов, в Казахстане на сегодняшний день действуют 55 Конвенций об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, заключённых РК с иностранными государствами.

А что касается всеобщего декларирования для граждан Казахстана, то с отменой четвёртого этапа в 2025 году от обязанности сдавать декларацию освободились около 8 млн человек. Министр финансов Мади Такиев пояснил, что эта необходимость отпала после введения баз данных.

Налоговое декларирование остаётся обязательным для госслужащих, руководителей квазигоссектора, а также для тех, кто приобрёл имущество на сумму более 20 тысяч МРП в течение года, и для граждан, имеющих за рубежом счета и активы.