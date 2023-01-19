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Отличная возможность проявить себя - политолог Башимов о будущих кандидатах в Мажилис
Председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Марат Башимов прокомментировал роспуск Мажилиса и предстоящие в марте выборы, передаёт BaigeNews.kz.
По мнению политолога, это закономерный шаг демократических реформ президента.
"Выборы укладываются в одну канву, как говорил президент в своём Послании. Сначала пошла конституционная реформа, затем референдум, выборы президента, выборы в Сенат, и исходя из конституционной нормы, после обсуждения спикерами палат и премьер-министром глава государства может вынести на обсуждение этот вопрос. Поэтому до Наурыза в "новый год" хотят войти с новым составом Мажилиса. То есть, в целом, будет обновлена политическая выборная система, что характеризует то, что следующий год пройдёт под лозунгом реформ, притом, что усилится разнополярность мнений", - считает М. Башимов.
Важнейшим моментом эксперт назвал возможность избираться по одномандатным округам:
"Сейчас даётся отличная возможность всем, кто хочет себя проявить и те, кого поддержит народ. Это даёт возможность для реализации амбиций для того, чтобы они могли сказать, что они могут принести пользу обществу, народу. И народ должен это ценить, это ключевая фишка с моей точки зрения. И плюс недавняя регистрация двух партий - их целевые группы очень понятны для общества, и определённая электоральная активность уже проглядывается,и она с каждым днём будет нарастать. И мы с вами увидим очень бурное обсуждение платформ политических партий".
Напомним, глава государства указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года.
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