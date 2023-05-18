Отлетевшее от автомобиля колесо ударило девушку на остановке в Астане

Фото: realist.online

Травму на автобусной остановке получила девушка в Астане, передает BaigeNews.kz. В неё прилетело колесо, которое отлетело от проезжавшей мимо машины. От удара пострадавшая упала. Видеозапись произошедшего появилась в интернете. На кадрах видно, что колесо задело и мужчину, который тоже находился на остановке.