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realist.online Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32
143
Фото: realist.online

Отлетевшее от автомобиля колесо ударило девушку на остановке в Астане

Травму на автобусной остановке получила девушка в Астане, передает BaigeNews.kz. В неё прилетело колесо, которое отлетело от проезжавшей мимо машины. От удара пострадавшая упала. Видеозапись произошедшего появилась в интернете. На кадрах видно, что колесо задело и мужчину, который тоже находился на остановке. 

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где колесо от легкового автомобиля отлетело и задело сидящую на остановке девушку. В ходе проверки установлено, что инцидент имел место 27 апреля текущего года на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Бурабай. После оказания медицинской помощи 18-летняя пострадавшая была отпущена домой. По данному факту в полицию обращений не поступало. Выясняются обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции. 

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Сегодня, 16:32
143
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