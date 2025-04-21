Откуда в Казахстан приехало больше всего иностранных туристов
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В 2024 году Казахстан посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания, передаёт BaigeNews.kz.
Из них 10,4 миллиона человек оставались в стране более одного дня, что позволяет отнести их к категории иностранных туристов. Средняя продолжительность пребывания составила 4 дня.
В пятерку ведущих государств вне СНГ по числу въездных посетителей в Казахстан вошли:
- Первое место — Китай
В 2024 году в Казахстан приехали 655 тысяч граждан Китая. Существенный рост связан с введением безвизового режима и расширением авиасообщения.
- Второе место — Индия
В страну приехали 146 тысяч индийских граждан. Интерес поддерживают прямые рейсы, упрощенный визовый режим и развитие туристских маршрутов.
- Третье место — Турция
130 тысяч граждан Турции выбрали Казахстан для поездки. На это влияет регулярное авиасообщение и наличие культурно-деловых связей.
- Четвертое место — Германия
В 2024 году в Казахстан прибыло 92 тысячи посетителей из этой страны. Основной интерес вызывает этнотуризм, природные ландшафты и культурные объекты.
- Пятое место - Южная Корея
В прошлом году 40 тысяч посетителей из Южной Кореи приехали в Казахстан. Туристский поток из этой страны демонстрирует стабильный рост. Основными факторами являются наличие прямых авиарейсов, упрощённый визовый режим, а также растущий интерес к природе Казахстана, национальной кухне и культурному наследию.
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