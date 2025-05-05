В первом квартале 2025 года объём международных денежных переводов физических лиц через системы денежных переводов в Казахстан сократился на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 117,4 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают аналитики finprom.kz, в прошлом году также наблюдалось снижение, составившее 6,8%.

Большая часть средств, направленных за рубеж, составила 85,8 млрд тенге, что на 23% меньше, чем годом ранее. Среди стран, куда чаще всего отправляли деньги казахстанцы, на первое место выходит Россия, с которой было отправлено 31,8 млрд тенге. На втором месте по объёму денежных переводов в Россию находится Турция (19 млрд тенге), а Узбекистан замкнул тройку с объёмом отправленных средств в 15,2 млрд тенге.

Касаемо поступивших денежных переводов, за январь-февраль 2025 года Казахстан получил 31,7 млрд тенге — это на 20,4% меньше, чем за тот же период в 2024 году. Лидером по объёму поступивших средств стала Россия, с которой было получено 7 млрд тенге. На втором месте находятся США с 5 млрд тенге, а Узбекистан снова занимает третье место с 3,4 млрд тенге.

Снижение объёма международных денежных переводов может быть связано с различными факторами, включая экономические условия и изменения в потребностях населения. При этом Россия, Турция и США остаются основными странами, через которые проходят переводы в Казахстан.