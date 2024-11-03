Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
Сегодня, 10:54
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Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
202Фото: скриншот с видео
Брутальный видеоролик под завирусившийся хит "Ирины Кайратовны" опубликовал в своих социальных сетях Комитет национальной безопасности страны, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видны люди в форме с оружием, захватывающие опасных преступников на земле, на суше и на воде. Также показано, как тренируются сотрудники силовых структур, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.
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Комментаторы в соцсетях оценили клип.
"Песня — в точку", — отмечают казахстанцы.
"Не каждый мужчина способен работать в таких условиях. Дисциплина, дух, сила, физическая и психологическая подготовка",— пишут пользователи соцсетей.
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