Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей

Брутальный видеоролик под завирусившийся хит "Ирины Кайратовны" опубликовал в своих социальных сетях Комитет национальной безопасности страны, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видны люди в форме с оружием, захватывающие опасных преступников на земле, на суше и на воде. Также показано, как тренируются сотрудники силовых структур, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ҰҚК / КНБ РК (@knbgovkz)

Комментаторы в соцсетях оценили клип.

"Песня — в точку", — отмечают казахстанцы.

"Не каждый мужчина способен работать в таких условиях. Дисциплина, дух, сила, физическая и психологическая подготовка",— пишут пользователи соцсетей.