Открытый в Астане Центр лучевой терапии повысит качество онкологической помощи
Сегодня, 03:46
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Сегодня, 03:46Сегодня, 03:46
123Фото: pixabay.com
Современный Центр лучевой терапии открыт в КазНИИ онкологии и радиологии в Астане, он повысит качество онкологической помощи и сделает доступными передовые методы диагностики и лечения для пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
"Центр оснащен новейшими лучевыми аппаратами - линейными ускорителями нового поколения, а также компьютерным томографом”, - сообщает ведомство.
Особо отмечается точность и скорость диагностики на новейшем оборудовании, что "в целом повышает эффективность лечения пациентов со злокачественными образованиями".
В настоящее время в Казахстане для оказания лучевой терапии имеются 32 установки лучевого оборудования, также функционируют 6 аппаратов томотерапии.
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