Открытый в Астане Центр лучевой терапии повысит качество онкологической помощи

Современный Центр лучевой терапии открыт в КазНИИ онкологии и радиологии в Астане, он повысит качество онкологической помощи и сделает доступными передовые методы диагностики и лечения для пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"Центр оснащен новейшими лучевыми аппаратами - линейными ускорителями нового поколения, а также компьютерным томографом”, - сообщает ведомство.

Особо отмечается точность и скорость диагностики на новейшем оборудовании, что "в целом повышает эффективность лечения пациентов со злокачественными образованиями".

В настоящее время в Казахстане для оказания лучевой терапии имеются 32 установки лучевого оборудования, также функционируют 6 аппаратов томотерапии.