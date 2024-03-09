Открытым пламенем горит СТО в Костанае
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
63Фото: ДЧС Костанайской области
Костанайские огнеборцы ликвидируют крупный пожар в двухэтажном здании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
"Открытым пламенем горит станция технического обслуживания на площади 290 квадратных метров. Огнеборцы вынесли пять газовых баллонов объёмом 27 литров.На месте работают порядка 40 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС", — говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать в 21:11.
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В департаменте полиции области отметили, что локализации пожара удалось добиться слаженной работой специальных служб.
Известно,что скорая забрала с места происшествия двух пострадавших.