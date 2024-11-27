Открыты почётные консульства Казахстана в регионах Хорватии

Два новых почётных консульства Казахстана открыты в хорватских городах Опатия, с консульским округом, включающим Приморско-Горанскую и Истрскую области, и Сплит. Торжественные церемонии состоялись при участии посла Казахстана в Хорватии Акылбека Камалдинова, почётных консулов РК Зорана Маржича и Круно Перонья, руководства местных властей, а также деловых кругов и общественности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

В выступлении Камалдинов отметил, что в рамках реализуемых в Казахстане системных реформ открытие почётных консульств придаст дальнейший импульс развитию и углублению казахско-хорватского сотрудничества. Основными приоритетами работы почётных консульств станет поддержка казахстанцев, а также укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Почётный консул в Опатии Зоран Маржич является руководителем группы компаний Tramontana Volosko. Он заверил присутствующих, что консульство станет отправной точкой в защите прав и интересов казахстанских граждан, а также в расширении взаимовыгодных отношений регионов Казахстана с Истрией и Приморско-Горанской жупанией Хорватии в области экономики, культуры и туризма.

На территории Приморско-Горанской области находятся крупные фармацевтические компании, такие как JGL d.d., активно работающие с Казахстаном. Кроме того, здесь расположен нефтяной терминал Омишаль, куда ежегодно поступает более 2 млн тонн казахстанской нефти. Сплит является вторым по величине городом Хорватии, туристическим центром страны, где также активно развивается IT индустрия и судостроение.