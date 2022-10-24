Открыты 227 общественных приёмных кандидата Токаева

Фото: t.me/toqaev2022

В первый же день поступило более ста обращений казахстанцев.

Открыты 227 общественных приемных кандидата в президенты страны Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный аккаунт кандидата в Telegram.

Предложения и пожелания избирателей принимаются в общественных приемных кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева. Уже в первый день поступило более 100 обращений казахстанцев.

"Общественные приемные начали свою работу. Здесь мы будем проводить встречи с доверенными лицами, принимать от граждан предложения и пожелания. Также будет мобильный формат, то есть мы сами будем выезжать в регионы для встреч с людьми. Будут охвачены самые отдаленные населенные пункты", — отметила руководитель Республиканской общественной приемной кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева Алия Садырбаева.

Фото: t.me/toqaev2022

В целом, четыре тысячи доверенных лиц кандидата будут проводить приемы и собирать предложения и пожелания от избирателей с 21 октября по 18 ноября.

Приёмы граждан будут проходить в будние дни с 9:00 до 18:00.