Открыто движение на новом участке трассы Караганда-Балхаш
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
137Фото: Freepik
Национальная компания "КазАвтоЖол" сообщает о поэтапном запуске движения на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана-Алматы в направлении Караганда-Балхаш, передаёт BaigeNews.kz. Дорожный участок протяженностью 31 км проходит от поселка Аксу до поселка Аксу-Аюлы и относится к I технической категории с четырьмя полосами движения. В настоящее время уже открыто движение на 172 км этой автомобильной дороги.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на данной территории установлены барьерные ограждения и временные дорожные знаки, информирующие о скоростном режиме и проведении дорожных работ.
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