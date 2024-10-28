  • 28 Октября, 15:30
  • BAIGENEWS

Открыто движение на новом участке трассы Караганда-Балхаш

Сегодня, 14:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07
137
Фото: Freepik

Национальная компания "КазАвтоЖол" сообщает о поэтапном запуске движения на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана-Алматы в направлении Караганда-Балхаш, передаёт BaigeNews.kz. Дорожный участок протяженностью 31 км проходит от поселка Аксу до поселка Аксу-Аюлы и относится к I технической категории с четырьмя полосами движения. В настоящее время уже открыто движение на 172 км этой автомобильной дороги.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на данной территории установлены барьерные ограждения и временные дорожные знаки, информирующие о скоростном режиме и проведении дорожных работ.

Самое читаемое

Наверх