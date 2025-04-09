Заместитель премьер-министра - Министр национальной экономики на пленарном заседании Мажилиса Серик Жумангарин озвучил предлагаемые изменения в Налоговом кодексе, передает BaigeNews.kz.

"Теперь создание ИП будем различным образом ужесточать. У нас нормы соответствующие готовы для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительный бездействующий ИП. Открытие новых ИП будет процессом усложненным", - сказал вице-премьер.

По его словам, социально-значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождается от уплаты НДС. Также в социальной сфере здравоохранения правительством будет определенный социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. НДС будут обложены только платные медицинские услуги. Банковские операции будут обложены также НДС.

"Для того, чтобы они не выросли в цене, агентство по защите конкуренции совместно с правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок", - сказал Жумангарин.

На сельхозтоваропроизводителем оставим все как есть, уточнил вице-премьер. Обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20%. В целом в новом проекте кодекса предлагается сократить количество налогов, платежей и сборов. Вместо 12 налогов будет 11 налогов.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.