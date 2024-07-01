Открытие культурных центров для Казахстана и Китая станет знаковым событием – Аида Балаева

Состоялась встреча Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с Министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, министры двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аида Балаева подчеркнула, что государственный визит Председателя Си Цзиньпина и его участие в Саммите Совета глав государств ШОС придадут новый импульс двусторонним отношениям наших стран. Она также поздравила китайскую сторону с успешной регистрацией Китайского культурного центра в Астане.

"Важно отметить, что открытие культурных центров для Казахстана и Китая станет знаковым событием. Взаимодействие в данном направлении будет только прогрессивно развиваться и приносить положительные результаты для народов двух стран. Уверена, что эта культурная площадка даст возможность нашим народам быть ближе друг другу", - сказала министр культуры и информации РК.

В ходе встречи Аида Балаева также отметила готовность МКИ РК к сотрудничеству в сфере архивов, возвращения исторических документов и артефактов, связанных с Казахстаном в Китае.



Министр культуры и туризма КНР выразил свою готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что после согласования программы, Китайская сторона начнет работу и передаст документы в соответствующие органы.

"Культурное сотрудничество между нашими странами играет ключевую роль в укреплении взаимопонимания и дружбы между нашими народами. Мы видим огромный потенциал для совместных культурных проектов и инициатив", - отметил Сунь Ели.

В завершение стороны выразили уверенность, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей между странами.



