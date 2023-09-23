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Открытие Азиады: Казахстан прошёл по стадиону Ханчжоу, что было за кулисами

Вчера, 18:47
АВТОР
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Альберт Ахметов Вчера, 18:47
Вчера, 18:47
1619
Фото: Альберт Ахметов

23 сентября в китайском Ханчжоу прошла церемония открытия XIX летних Азиатских игр. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает о том, чего не увидели те, кто смотрит Азиаду по телевизору.

Несмотря на то, что церемония открытия начиналась в 20:00 по местному времени (18:00 по времени Астаны), дороги вокруг центрального олимпийского стадиона Ханчжоу начали перекрывать ещё до обеда.

Постепенно, квартал за кварталом, устанавливались временные заграждения для автомобилистов, а пешеходов пропускали только при наличии аккредитации либо, если они живут в ближайших домах.

Жителям домов непосредственно возле стадиона, по всей видимости, рекомендовали не покидать свои дворы, и видимо, поэтому внешний периметр вокруг этих зданий был полностью огорожен и охранялся полицией и людьми в штатском. 

На саму церемонию открытия можно было попасть только тем журналистам, кто получил билеты. Благодаря стараниям Национального олимпийского комитета, вся группа казахстанских журналистов получила заветные билеты на церемонию.

Столь строгие меры связаны с несколькими моментами. Во-первых, в Китае в целом тщательно относятся к безопасности, а во-вторых, на стадион прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.


В пресс-центре стадиона организаторы одарили журналистов рюкзаком и едой и сувенирами, а также угостили чаем.

Тем временем, на самой арене шли последние приготовления к грандиозной церемонии. Сотрудники убирали мусор и чистили ковровый пол.

Дожди, зарядившие на несколько дней в Ханчжоу, после обеда 23 сентября прекратились. Правда, тучи еще висели в небе и оставался вопрос, а не пойдёт ли ливень во время церемонии, проходящей к слову на открытом стадионе? 

За 2 часа до начала церемонии прибывающую публику начали развлекать артисты традиционного китайского цирка. На улице уже стемнело, и стадион засиял новыми красками и яркими огнями. Некоторые номера в преддверии начала церемонии, ничем не уступали по массовости и зрелищности главному событию.

Когда началась церемония, стало понятно, что все опасения по поводу дождя были напрасны.
Зрители, заполнившие огромный стадион, разразились овациями, когда на арене появился руководитель КНР и начался открывающий перформанс “Вода в осеннем лесу”.

Сама церемония называется “B Азии бушуют приливы”, режиссерами выступили Ша Сяолань и Лю Чуань, они сравнивают приливы - дыхание природы, с Азиатскими играми, которые являются пульсом спорта. Основной посыл церемонии открытия - Игры в Ханчжоу способны принести великолепие и радость миру.

После исполнения гимна страны-хозяйки начался парад атлетов.

Сборная Казахстана вышла после команды Иордании. Чести пронести флаг нашей страны удостоились легкоатлетка Надежда Дубовицкая и боксёр Асланбек Шымбергенов.

Нашу страну в общей сложности представляют более 500 атлетов в 33 видах спорта, также с командой тренерские штабы, медицинский персонал, комплексные научные группы и массажисты (около 50 человек). 

После парада атлетов и речи официальных лиц завораживающая церемония продолжилась. 

Китай по традиции поразил гостей церемонии ярким шоу, со множеством огней, технических инноваций, реалистичными проекциями, в том числе на прозрачные полотна, развешенные перед зрительской трибуной, оставив в восторге как зрителей на арене, так и телезрителей по всему миру. 

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