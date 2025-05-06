В Алматы в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) 5 мая 2025 года прошло собрание, вызвавшее общественный резонанс. По словам одной из студенток, на мероприятие срочно собрали всех первокурсниц — около 40–50 человек. Девушкам продемонстрировали постеры с призывами к скромности, после чего включили видео, где мужчины разного возраста рассказывали, каким должно быть поведение "правильной" девушки, передаёт BaigeNews.kz.

Главные тезисы ролика: нельзя носить открытую одежду, не следует громко говорить, а при встрече с мужчинами — необходимо приветствовать их, кланяясь. Также старший преподаватель вуза заявил, что из-за "избыточной свободы" в Европе там якобы распространилось ЛГБТ и "другие негативные явления".

По словам участниц, никто не мог покинуть зал до окончания мероприятия.

После критики, прозвучавшей в соцсетях, руководство КазНПУ выступило с официальным комментарием. В университете сообщили, что встреча была направлена на продвижение философии воспитания Абая и национальных ценностей. Однако признали, что показанный видеоматериал вызвал неоднозначную реакцию, и пообещали впредь быть более внимательными при подборе контента.

"Абайский университет — светское образовательное учреждение. Мы с уважением относимся к личному выбору, свободе и разнообразию мнений студентов", — говорится в заявлении.

Руководство вуза заверило, что открыто к диалогу со студентами и заинтересовано в учете их мнений.