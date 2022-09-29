Открыть "зелёный коридор" для въезда казахстанцев обещают в правительстве РК

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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, какие действия предпринимаются в связи с ситуацией на границе, сообщает BaigeNews.kz.

"Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером РФ. Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить "зеленый коридор". Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум завтра. Сейчас мы будем разговаривать с пограничной службой. Я думаю, "зелёный коридор" (для казахстанцев на границе) нужно сделать сегодня, максимум завтра", - сказал Серик Жумангарин.

У нас идет наплыв россиян в Казахстана, мы слышим, что в момент угрозы нашей национальной безопасности мы границы будем закрывать. Но никто не называет критерии. Какие это критерии, когда правительство скажет, что есть угроза и закрываем границу? Что станет триггером, что бы вы сказали: всё, еды не хватит, будем закрывать?

"Я не тот чиновник, который занимается вопросами границы. 40 процентов нашего товарооборота идет из России, эти люди приехали из России. Это братский народ. Люди попали в тяжелую ситуацию. Когда-то, 80 лет назад, наши деды вместе стояли на фронте. И сейчас мы должны им сказать, границы закрыты, не приезжайте? После этого как мы будет выглядеть? Сможем ли себя уважать? Это наша сущность как нации, мы дружелюбный гостеприимный народ. В свое время мы 100 народов приняли на своей территории", - ответил Серик Жумангарин.

Мы можем не согласиться, потому что в России нет войны...

"Это ваше право - не соглашаться со мной, я высказываю вам свое мнение. Что касается продовольственной безопасности, мы её обеспечим, за это можете не переживать. Мы ускоряем продвижение машин с продовольствием. На прошлой неделе были в Москве, разговаривали тоже по этим вопросам. В понедельник я был в Узбекистане, до этого в Кыргызстане по поставкам именно продовольственной продукции. Соглашения мы подписываем. Вчера встречался здесь с министром коммерции Пакистана, по поставкам плодово-овощной продукции. Постоянно работа в этом направлении идет", - отметил вице-премьер.

В отношении количества въехавших граждан РФ Серик Жумангарин пояснил: