Депутат Мажилиса Екатерина Смолякова в депутатском запросе заместителю премьер-министра Ермеку Кушербаеву предлагает в каждом областном центе открыть центры ранней диагностики, поддержки и сопровождения семей для детей с аутизмом, передает BaigeNews.kz.

Также депутат предлагает разработать новые образовательные программы, объединяющих медицинские, педагогические, психологические и социальные дисциплины. Программы нужны и для подготовки специалистов новой формации, работающих с инвалидностью, считает депутат.

По ее словам, в целом по стране из 737 450 лиц с инвалидностью 144 094 человека - с нарушением психических функций, из них 17 028 человек - с диагнозом аутизм.

"В Казахстане при поддержке фонда “Асыл Мирас” открыто 13 коррекционных центров, из них 11 государственных, два центральных работают под управлением фонда в городах Алматы, Астана. Этого недостаточно, так как в этих центрах обучается более 3000 детей, более трех тысяч ожидажют своей очереди.

Из-за нехватки центров частные центры предоставляют услуги более низкого качества по высокой цене, они получают выгоду, используя мотивацию родителей, которые заботятся о своем ребенке. Неизвестно, сколько там специалистов, правильно ли они используют методику", - сказала депутат на пленарном заседании мажилиса.

По ее словам, главная проблема в поздней диагностике аутизма. Хотя первые признаки аутизма могут появиться в 6-12 месяцев, в Казахстане диагноз официально ставится только в возрасте трех-пяти лет, сказала депутат.

"Будущее у этих детей мрачное, и даже в те дни, когда они успешно прошли коррекционный центр, как они будут жить в зрелом возрасте, где будут учиться, какую профессию они получат, где будут работать - большой вопрос", - отметила Екатерина Смолякова.

В связи с этим депутат также предлагает рассмотреть возможность получения профессии на специально адаптированных курсах для граждан с ментальными отклонениями, предусмотреть специальные налоговые льготы для нового проекта Налогового кодекса в целях поддержки социального предпринимательства.

Обеспечить полную реализацию всех 9 различных льгот, предусмотренных законом “О социальном предпринимательстве”. Сдерживание развития социального предпринимательства - отказ от финансирования нескольких государственных программ на один проект.