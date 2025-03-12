Открыт приём заявок на Президентскую литературную премию
Участниками могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет.
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С 15 марта начнётся приём заявок на третью специальную Президентскую литературную премию, которая поддерживает молодых писателей и поэтов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Премия направлена на развитие нового поколения талантливых литераторов.
Участниками могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, не представлявшие свои работы на национальных или международных конкурсах.
Заявки принимаются в четырёх номинациях: "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Один автор может участвовать только в одной номинации.
Заявки принимаются в бумажном и электронном формате до 15 июня по адресу: Астана, проспект Мангилик Ел, 8, 14 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.
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