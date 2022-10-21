Открыт предвыборный штаб кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена

Фото: BaigeNews.kz/ Нурасыл Ержанов

Состоялось первое совещание штаба в поддержку кандидата в президенты Казахстана Мейрама Кажыкена. На нём утверждена агитационная программа, сообщает BaigeNews.kz.

В мероприятии участвовали представители 21 региона. Утверждены агитационные материалы и начался процесс их рассылки по всем регионам. Также заключены договоры с телерадиокомпаниями.

"У нас больше 138 доверенных лиц, эта работа продолжается. Во всех 21 регионах будет развернуты штабы. По программе Мейрам Кажыкен посетит практически все регионы. Сегодня он начинает агитационную работу со своей родной Павлодарской области. Он посетит Павлодар и Аксу", - рассказал руководитель штаба Абу Кекилбаев.

В Центральном штабе работает 21 человек. Набор агитаторов продолжается.



На совещании Андрей Пригорь, председатель республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" вручил Мейраму Кажыкену шахтерскую каску в знак объединения и поддержки кандидата.

Фото Нурасыла Ержанова