Открыт первый в Казахстане центр по лечению заболеваний кишечника

На базе НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы открыли первый в стране Специализированный центр по лечению воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), синдрома короткой кишки (СКК) и нутритивной коррекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

Воспалительные заболевания кишечника, включающие болезнь Крона и язвенный колит, становятся всё более распространёнными в мире. Около шести миллионов человек страдают от ВЗК, в том числе в странах с высоким уровнем дохода.

"На каждые 100 тысяч человек в Казахстане приходится около 5-10 случаев ВЗК, и эта цифра может продолжать расти, особенно с учётом улучшения диагностики и увеличения осведомлённости о заболеваниях", - отметили в Минздраве.

Синдром короткой кишки - редкое, но тяжёлое состояние, обычно возникающее после хирургического удаления значительных участков тонкой кишки вследствие травм, заболеваний или осложнений ВЗК, таких как болезнь Крона.

Центр будет предоставлять специализированную помощь данной категории пациентов, включая высококачественную диагностику, современные программы лечения и психосоциальную поддержку.

Одним из ключевых направлений станет нутритивная коррекция, включающая консультативную помощь по вопросам клинического питания.