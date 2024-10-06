Открылись для голосования в референдуме по АЭС избирательные участки в Сеуле и в Токио

В Сеуле и в Токио в 07:00 часов по местному времени (03:00 времени Астаны) открылись для голосования избирательные участки №390 и №393, которые расположились, соответственно, в зданиях Посольств Казахстана в Южной Корее и в Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницы дипломатических представительств в Instagram.

О местах расположения и времени открытия избирательных участков сотрудники посольств сообщили всем казахстанцам, находящимся в этих странах, заблаговременно.

По информации МИД РК, за рубежом принять участие в голосовании могут 12485 граждан Казахстана. Согласно выборному законодательству в МИД выделено 12611 бюллетеней. Участковые комиссии созданы в 59 государствах.

Участки референдума в трех странах приостановят свою работу.