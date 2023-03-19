Открылись избирательные участки в европейских городах и Кувейте

Начали свою работу избирательные участки для голосования в городах Вильнюс, Тель-Авив, Афины, София, Бухарест, Таллин, Хельсинки, Рига, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Также для казахстанцев за границей открылись участки в Кувейте, Аддис-Абебе, Минске, Бресте, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Свои двери для голосующих открыли избирательные участки в Тегеране, Эр-Рияде, Джидде, Аммане и Дохе.

Кроме того, ждут избирателей участки в Каире и Претории.

По данным Министерства иностранных дел, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образовано 77 избирательных участков.

Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина Казахстана, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

Голосование при загранучреждениях Казахстана в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" будет проводиться в день выборов с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.