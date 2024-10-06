Открылись для голосования 84 избирательных участка референдума по АЭС

Центральная комиссия референдума (ЦКР) сообщила, что 84 избирательных участка референдума по АЭС в Казахстане откроются в 6:00, передаёт BaigeNews.kz.

"Это в основном воинские части, некоторые вахтовые посёлки. В связи с тем, что у них особый распорядок работы, службы. К примеру, в области Улытау оказалось, что с семи утра начинается вахта, и они на шести участках установили время голосования с шести утра. Сделано это только на 84 участках и только для удобства граждан, которые принимают участие в референдуме", - сказал заместитель председателя ЦКР Константин Петров.

На остальных участках, их более 10 тысяч, голосование пройдёт с 7 часов утра до 8-ми вечера.

Однако самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

По информации МИД РК, за рубежом принять участие в голосовании могут 12485 граждан Казахстана. Согласно выборному законодательству в МИД выделено 12611 бюллетеней. Участковые комиссии созданы в 59 государствах.

Участки референдума в трех странах приостановят свою работу.