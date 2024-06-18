Откроют ли офис Apple в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, стоит ли ожидать открытия офиса Apple в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан всегда заинтересован в привлечении таких крупных компаний как Apple, Google, Amazon, Microsoft. На периодической основе с ними ведутся переговоры. В рамках нашей стратегии о том, чтобы Казахстан стал цифровым хабом, присутствие таких компаний, компетенции, технологии - это всегда хорошо", - сказал Мадиев.

По его словам, на сегодня достигнута договорённость о присутствии на базе Astana Hub лаборатории Apple.

"Официальное присутствие компании, я думаю, это один из шагов, чтобы они здесь были, так как рынок для их продукции есть. Через Казахстан рынок Центральной Азии им было бы интересно покрыть. Окончательное решение за ними. Мы умеем работать с крупными компаниями, инвесторами, вести переговоры, и мы будем этим заниматься. Я думаю, нужно смотреть не только на численность населения, но и на средний чек потребителя. В данном плане мы конкурентоспособны", - резюмировал он.